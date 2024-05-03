Даниэль Риккардо: Ожидал ли я, что окажусь на втором ряду? Нет

Даниэль Риккардо: Ожидал ли я, что окажусь на втором ряду? НетGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Visa Cash App RB Даниэль Риккардо стал автором главной сенсации в спринт-квалификации Формулы 1 в Майами.
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