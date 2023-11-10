Bloomberg: «новая бизнес-элита» пришла на место западных компаний в России

Новые группы «бизнес-элиты» появились в России, пишет американское агентство Bloomberg, утверждая, что «когорта» предпринимателей пришла на место международных компаний после начала спецоперации на Украине.
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