Пора узнать всю правду о ядерном оружии Кутузова, смерти Ленина и птицеподобных дронах США.1. Птицы — это дроны, созданные правительством США, чтобы следить за гражданами Слышите, кто‑то там за окном чирикает? Думаете, это просто птичка, невинное создание? Просто они хотят, чтобы вы так думали.