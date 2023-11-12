Пора узнать всю правду о ядерном оружии Кутузова, смерти Ленина и птицеподобных дронах США.1. Птицы — это дроны, созданные правительством США, чтобы следить за гражданами Слышите, кто‑то там за окном чирикает? Думаете, это просто птичка, невинное создание? Просто они хотят, чтобы вы так думали.
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