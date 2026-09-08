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ladyTravel Club

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Россиянам посоветовали оформлять визу в Таиланд для зимовки

Туристическая виза позволяет находиться в стране 60 дней и продлить пребывание еще на 30 дней.

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