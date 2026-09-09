SNL Season 52: Jalen Brunson And Inde Navarrette Among First Four Hosts — Who's Returning For Their Third Stints?

NBC has revealed the first four hosts and musical guests for Saturday Night Live Season 52, including Jalen Brunson and Inde Navarrette.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым