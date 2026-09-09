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SNL Season 52: Jalen Brunson And Inde Navarrette Among First Four Hosts — Who's Returning For Their Third Stints?

SNL Season 52: Jalen Brunson And Inde Navarrette Among First Four Hosts — Who's Returning For Their Third Stints?

NBC has revealed the first four hosts and musical guests for Saturday Night Live Season 52, including Jalen Brunson and Inde Navarrette.

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