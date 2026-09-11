В Иванове полицейскими расследуется уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору

В Ивановской области расследуется дело о вымогательстве в особо крупном размере. Установлено, что в период с 1 апреля по 1 июля 2026 года в городе Приволжск двое мужчин, действуя по предварительному сговору, систематически вымогали деньги у местного жителя.
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