Новые "достижения" Олимпиады: трансгендер победил женщину с одного удара

Да это не олимпиада а европейское уебище для дегенератов. , Хорошо что это дерьмо по телеку не показывают.

Людмила Фирстова

Михаил Гринжук, по смыслу правильно, но вы не у себя в кухне с дружками общаетесь, а на сайте!!! Вы нарушили законодательство России и правила сайта, удалите, пожалуйста, нецензурную брань из комментария! Это последнее предупреждение