Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новые "достижения" Олимпиады: трансгендер победил женщину с одного удара

Новые "достижения" Олимпиады: трансгендер победил женщину с одного удара

  На Олимпийских играх в Париже вспыхнул скандал, который породил новые дебаты о честности соревнований.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Опять&quot; ты своя&quot; идиотизм продемонстрировала, на большее интеллекта нет?
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1 д.
Михаил Гринжук
Да это не олимпиада а европейское уебище для дегенератов. , Хорошо что это дерьмо по телеку не показывают.
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23 час.
Людмила Фирстова
Михаил Гринжук, по смыслу правильно, но вы не у себя в кухне с дружками общаетесь, а на сайте!!! Вы нарушили законодательство России и правила сайта, удалите, пожалуйста, нецензурную брань из комментария! Это последнее предупреждение
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22 час.

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