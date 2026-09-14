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Владимирские новости

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В Москве неделя начнется с теплой погоды и осадков

В Москве неделя начнется с теплой погоды и осадков

В начале недели температура воздуха достигнет +19°C, а во вторник станет прохладнее из-за дождя с вероятностью 59%.

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