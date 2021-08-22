Комсомольская правда

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Очень дорогие дни рождения детей звезд: Овечкин снял ресторан на Рублевке, а астролог Володина оплатила казино

Очень дорогие дни рождения детей звезд: Овечкин снял ресторан на Рублевке, а астролог Володина оплатила казино

На этой недели сразу несколько звезд устроили шикарные праздники для своих детей. Актриса Анна Хилькевич, хоккеист Александр Овечкин, астролог и экс-ведущая программы «Давай поженимся» Василиса Володина не пожалели времени и денег на наследников.

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