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В Орловской области открылись избирательные участки на выборах

В Орловской области открылись избирательные участки на выборах

18 сентября в Орловской области стартовал трёхдневный избирательный марафон. С восьми утра и до восьми вечера вплоть до воскресенья, 20 сентября, жители региона смогут проголосовать за новый состав Госдумы IX созыва, депутатов Орловского облсовета, а в ряде районов – и за представителей органов местного самоуправления.

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