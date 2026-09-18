В Орловской области открылись избирательные участки на выборах

18 сентября в Орловской области стартовал трёхдневный избирательный марафон. С восьми утра и до восьми вечера вплоть до воскресенья, 20 сентября, жители региона смогут проголосовать за новый состав Госдумы IX созыва, депутатов Орловского облсовета, а в ряде районов – и за представителей органов местного самоуправления.