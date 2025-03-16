❗️«Они опешили от наглости»: Как Аксёнов в 2014 году вёл переговоры с офицерами на тот момент военного флота Украины «В Севастополе 1 марта с Олегом Белавенцевым заходили прямо в штаб ВМФ Украины.
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❗️«Они опешили от наглости»: Как Аксёнов в 2014 году вёл переговоры с офицерами на тот момент военного флота Украины «В Севастополе 1 марта с Олегом Белавенцевым заходили прямо в штаб ВМФ Украины.