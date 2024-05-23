Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера 27K прочитали Кирилл Стрельников Неуклонное наступление российской армии по широкому фронту, поддерживаемое доминированием в воздухе ВКС, ускорило окончательное формирование у коллективного Запада понимания, что нужно сделать для того, чтобы это наступление остановить и обратить вспять.
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
Комментарии
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Владимир
Мы, в свою очередь, когда настанет момент установить свою собственную бесполётную зону вплоть да границ с НАТО, ни у кого спрашивать разрешения не будем и извиняться — тоже. Правильные слова, прямо в точку!!!
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Всем этим восточноевропейским унтерменшам о своей гражданской авиации подумать впору. Южнокорейские и малазийские пассажирские Боинги были. Сейчас поляцко-румынские пойдут. На них НАТО подманивать будет, азиаты по сходной цене, видать, кончились.
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14 час.
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