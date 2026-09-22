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Не замечают ни родители, ни полиция. Нарколог объяснил смерти подростков от газа

Не замечают ни родители, ни полиция. Нарколог объяснил смерти подростков от газа

В Свердловской области всего за месяц произошел уже второй случай гибели подростка от вдыхания газов.

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