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В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили

В результате террористической атаки киевского режима двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) повреждено несколько автомобилей в Ростове-на-Дону, также есть сведения об одном пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.

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