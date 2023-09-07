В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили

В результате террористической атаки киевского режима двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) повреждено несколько автомобилей в Ростове-на-Дону, также есть сведения об одном пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.
В результате террористической атаки киевского режима двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) повреждено несколько автомобилей в Ростове-на-Дону, также есть сведения об одном пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации.
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