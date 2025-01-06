Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем. Об этом пишет РИА Новости. "ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня ", - сообщили в агентстве со ссылкой на источник в бюрократических структурах ХАМАС.