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Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем. Об этом пишет РИА Новости. "ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня ", - сообщили в агентстве со ссылкой на источник в бюрократических структурах ХАМАС.

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