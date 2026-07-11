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«Реал» и Винисиус обсудят продление контракта после ЧМ. Бразилец хочет остаться

« Реал » и Винисиус Жуниор проведут переговоры о продлении контракта в конце июля. Как сообщает As, стороны договорились о встрече после завершения отпуска и намерены решить вопрос до начала предсезонной подготовки.

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