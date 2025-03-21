Квартира отца: чья она на самом деле?

ВераВерная

Так а что сам отец? Мы тут будем строить предположения, а его-то какое решение? Если ваша сестра ему дочь по документам(удочерил он ее), то без завещания квартира наследуется вами обеими. Если он в здравом уме и трезвой памяти, видит и понимает кто за все платит и его опекает, пусть пишет завещание на вас. Да, и ещё - куда это вас мысль подводит? Многие удивляются, почему после развода женщинам бывает некуда идти. А какая взаимосвязь-то? Мысль подвела куда-то не туда вас)))