МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

39 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Просто бывшая мстит за развод и всячески вредит новым отношениям бывшего.Да ещё и детей настраивает против отца.Как бывшая жена м...
  • ВераВерная
    Пока ваша бывшая не найдёт вам замены, так и будет продолжаться. Информации о причинах развода вы не даете, а из этог...Как бывшая жена м...
  • ВераВерная
    Вот о чем я и говорю😉Разница в возраст...

Квартира отца: чья она на самом деле?

Квартира отца: чья она на самом деле?

Недавно моя сестра развелась и переехала в квартиру нашего отца. Для неё он отчим, а для меня — родной отец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Если отчим удочерил падчерицу,по закону она является полноценной дочкой.И если отец напишет завещание на родную дочь,падчерица может оспорить данное завещание.
Ответить
18 час.
ВераВерная
Так а что сам отец? Мы тут будем строить предположения, а его-то какое решение? Если ваша сестра ему дочь по документам(удочерил он ее), то без завещания квартира наследуется вами обеими. Если он в здравом уме и трезвой памяти, видит и понимает кто за все платит и его опекает, пусть пишет завещание на вас. Да, и ещё  - куда это вас мысль подводит? Многие удивляются, почему после развода женщинам бывает некуда идти. А какая взаимосвязь-то? Мысль подвела куда-то не туда вас)))
Ответить
17 час.
наверх