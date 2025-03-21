Недавно моя сестра развелась и переехала в квартиру нашего отца. Для неё он отчим, а для меня — родной отец.
Квартира отца: чья она на самом деле?
Комментарии
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Иван Ураганов
Если отчим удочерил падчерицу,по закону она является полноценной дочкой.И если отец напишет завещание на родную дочь,падчерица может оспорить данное завещание.
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18 час.
ВераВерная
Так а что сам отец? Мы тут будем строить предположения, а его-то какое решение? Если ваша сестра ему дочь по документам(удочерил он ее), то без завещания квартира наследуется вами обеими. Если он в здравом уме и трезвой памяти, видит и понимает кто за все платит и его опекает, пусть пишет завещание на вас. Да, и ещё - куда это вас мысль подводит? Многие удивляются, почему после развода женщинам бывает некуда идти. А какая взаимосвязь-то? Мысль подвела куда-то не туда вас)))
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17 час.
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