Названа причина смерти актёра Алена Делона

Стала известна причина смерти известного французского актёра - Аленда Делона.На 89-м году жизни скончался знаменитый французский актер Ален Делон, секс-символ 60-х годов и легенда европейского кинематографа, стала известна причина его смерти.
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