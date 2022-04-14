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«Уже должны появляться мозги», — Прохор Шаляпин наехал на Виктора Дробыша

«Уже должны появляться мозги», — Прохор Шаляпин наехал на Виктора Дробыша

В самом начале своей карьеры российский артист Прохор Шаляпин сотрудничал с продюсером Виктором Дробышев.

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