Партия КПРФ обвинила лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого в плагиате одной из статей своей программы

Партия КПРФ обвинила лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого в плагиате одной из статей своей программыВ издании «Коммерсантъ» была опубликована статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого под названием «Новая индустриализация России: план ЛДПР для экономического прорыва».
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