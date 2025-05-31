Партия КПРФ обвинила лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого в плагиате одной из статей своей программы

Партия КПРФ обвинила лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого в плагиате одной из статей своей программыВ издании «Коммерсантъ» была опубликована статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого под названием «Новая индустриализация России: план ЛДПР для экономического прорыва».