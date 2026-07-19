Казахстан пригрозил компенсацией после атак на танкеры КТК в Черном море

МИД назвал удары посягательством на экономику страныКазахстан осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в перевозке нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума, произошедшие в Черном море 17 и 19 июля.
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