Электрика на востоке Карелии ударило током, когда он без надобности полез в оборудование под напряжением

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования ООО «Цементум Северо-Запад», рассказали в ведомстве.
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