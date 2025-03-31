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Пасхалочка от Пентагона: США больше не считают защиту Украины своей главной военной задачей

Пасхалочка от Пентагона: США больше не считают защиту Украины своей главной военной задачей

Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на внутренний документ министерства обороны США, глава Пентагона Пит Хегсет считает главной военной задачей США сдерживание Китая от захвата Тайваня, а основную ответственность за сдерживание России на Украине планирует переложить на Европу.

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Комментарии
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Елена Шарапова
Не является???? А что же Старлинг работает, что же вооружение поставляют, как то странно.....
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23 час.
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