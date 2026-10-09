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Царьград

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В Британии дом пенсионера снесли бульдозером, пока он ходил за покупками

В Британии дом пенсионера снесли бульдозером, пока он ходил за покупками

Британский пенсионер борется в суде за право вернуться на участок, где прожил 35 лет, его автоприцеп снесли, пока он ходил за покупками.

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