В Казани ограничат проезд по Вознесенскому тракту до конца декабря

В Казани с 12 октября по 30 декабря ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту. Это связано с переносом сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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