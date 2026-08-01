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Умер исполнитель главной роли в фильме «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Умер исполнитель главной роли в фильме «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Советский актер Сергей Ясинский скончался на 84-м году жизни в Мариборе Советский актер Сергей Ясинский, получивший известность благодаря главной роли в фильме «Судьба барабанщика», скончался 29 июля в словенском Мариборе.

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