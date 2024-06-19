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Ким Чен Ын выразил России поддержку в проведении СВО

Ким Чен Ын выразил России поддержку в проведении СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил России поддержку в проведении специальной военной операции. Как отметил политик во время встречи с президентом Владимиром Путиным, РФ играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире.

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