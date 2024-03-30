Как французский петух женился на Бразилии. Вскрылись причины поездки Макрона

Вчера 2K прочитали Французкий президент Эммануэль Макрон на три дня слетал в Бразилию. Номинальным поводом стала зеленая повестка, однако на самом деле француз рассчитывал склонить бразильского лидера да Силву к перемене позиции по Украине, а также решить некоторые сельскохозяйственные вопросы.
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