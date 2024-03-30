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Как французский петух женился на Бразилии. Вскрылись причины поездки Макрона

Как французский петух женился на Бразилии. Вскрылись причины поездки Макрона

Вчера 2K прочитали Французкий президент Эммануэль Макрон на три дня слетал в Бразилию. Номинальным поводом стала зеленая повестка, однако на самом деле француз рассчитывал склонить бразильского лидера да Силву к перемене позиции по Украине, а также решить некоторые сельскохозяйственные вопросы.

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Комментарии
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Silver Kont
Микрон -пидарас, что вы от него хотите? У него же &quot;жена&quot; с членом, вот он и ищет разнообразия....
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14 час.
Иван
Макрон пидар, однозначно!
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13 час.

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