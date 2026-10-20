В работе цифрового банка Revolut, основанного миллиардером Николаем Сторонским, произошел сбой. Пользователи в Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Японии, Китае, Малайзии и других странах пожаловались, что потеряли доступ к мобильному приложению и не могут расплатиться картами в магазинах.