В работе цифрового банка Revolut, основанного миллиардером Николаем Сторонским, произошел сбой. Пользователи в Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Японии, Китае, Малайзии и других странах пожаловались, что потеряли доступ к мобильному приложению и не могут расплатиться картами в магазинах.
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