Colonel Cassad «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность» (с) секретарь СБ Армении Григорян То, что Армения с 1992 года не признала Карабах и проиграла войну в 2020-м году также видимо виновата Россия.