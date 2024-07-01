БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия отобрала у Армении Карабах ﻿

Россия отобрала у Армении Карабах ﻿

Colonel Cassad «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность» (с) секретарь СБ Армении Григорян То, что Армения с 1992 года не признала Карабах и проиграла войну в 2020-м году также видимо виновата Россия.

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