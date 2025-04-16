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Бельгийский министр Биэ отверг возможность возвращения к обычному бизнесу с РФ

Бельгийский министр Биэ отверг возможность возвращения к обычному бизнесу с РФ

Все разговоры о возвращении к ведению бизнеса с Россией в обычном режиме, в том числе в вопросе поставки энергоносителей, являются иллюзорными, заявил министр энергетики Бельгии Матье Биэ в интервью изданию Politico.

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