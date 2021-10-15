В ВШЭ заявили, что единственное спасение от COVID-19 — вакцинация

Из-за роста количества инфицированных, медицинская сеть в России в настоящий момент работает с перегрузкой, а в отдельных регионах койки в коридорах и столовых открывают, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович передает 14 октября «Радио Sputnik».
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