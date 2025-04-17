СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко

Служба безопасности Украины (СБУ) и украинская полиция предъявили обвинения в переправке уклонистов в Европу бывшему заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопову, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей.
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