Контакты России и Северной Кореи выходят на принципиально иной уровень. Об этом говорит хотя бы то, что вслед за встречей двух лидеров, Владимира Путина и Ким Чен Ына, продолжается взаимодействие на менее высоких этажах властной иерархии.
Тайна за семью печатями? Путину везут спецпослание от товарища Кима
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Василий Топчий
Когда не своё, то и отношение другое, чем к своему.
Ответить
12 час.
г
галина
Что вы помните!? Вы жили на Дальнем Востоке? Корейцы очень прилежная и трудолюбивая и отвественная нация и благодаря им Приморье, особенно ее южные районы благодаря им имели на столе здоровую зелень, мясо, чего не было на прилавках продовольственных магазинов. А вот как раз китайские сельхозпроизводители и выжимают с помощью химии все что можно из земли. Каверина Галина
Ответить
3 час.
Игорь Василевский
Христосу второму не от Христоса первого. ЗаОкой, на заливных лугах, коейцы убивали землю лет 15 подряд. Трудясь как мураши, все бегом, без всякой агротехники и прочей науки, трудились над зелеными культурами и капустой. Из года в год - укроп, петрушка, салаты. Возможно,что то Окой вл время разливов то и вымыло, но... Как говорят в народе, сдуру можно и банку стекляную разбить... об угол головой. На производстве должны быть наши главный инженер, технолог, агроном и т. д. Дабы не на самотек. А не оттопыривать заранее карман для складировния откатов.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии