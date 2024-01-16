Тайна за семью печатями? Путину везут спецпослание от товарища Кима

ВТ Василий Топчий Когда не своё, то и отношение другое, чем к своему.

г галина Что вы помните!? Вы жили на Дальнем Востоке? Корейцы очень прилежная и трудолюбивая и отвественная нация и благодаря им Приморье, особенно ее южные районы благодаря им имели на столе здоровую зелень, мясо, чего не было на прилавках продовольственных магазинов. А вот как раз китайские сельхозпроизводители и выжимают с помощью химии все что можно из земли. Каверина Галина