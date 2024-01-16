Политика как он...
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Политика как она есть

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Тайна за семью печатями? Путину везут спецпослание от товарища Кима

Тайна за семью печатями? Путину везут спецпослание от товарища Кима

Контакты России и Северной Кореи выходят на принципиально иной уровень. Об этом говорит хотя бы то, что вслед за встречей двух лидеров, Владимира Путина и Ким Чен Ына, продолжается взаимодействие на менее высоких этажах властной иерархии.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Когда не своё, то и отношение другое, чем к своему.
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12 час.
г
галина
Что вы помните!? Вы жили на Дальнем Востоке? Корейцы очень прилежная и трудолюбивая и отвественная нация и благодаря им Приморье, особенно ее южные районы благодаря им имели на столе здоровую зелень, мясо, чего не было на прилавках продовольственных магазинов. А вот как раз китайские сельхозпроизводители и выжимают с помощью химии все что можно из земли.             Каверина Галина
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3 час.
Игорь Василевский
Христосу второму не от Христоса первого. ЗаОкой, на заливных лугах, коейцы убивали землю лет 15 подряд. Трудясь как мураши, все бегом, без всякой агротехники и прочей науки, трудились над зелеными культурами и капустой. Из года в год - укроп, петрушка, салаты. Возможно,что то Окой вл время разливов то и вымыло, но... Как говорят в народе, сдуру можно и банку стекляную разбить... об угол головой. На производстве должны быть наши главный инженер, технолог, агроном и т. д. Дабы не на самотек. А не оттопыривать заранее карман для складировния откатов.
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1 час.

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