Криштиану Роналду обвинили в рекламе, нарушающей правила УЕФА

По словам Рикардо Форте, бывшего главы отдела международного спонсорства Visa и Coca-Cola, португальский футболист Криштиану Роналду нарушил правила УЕФА, сотрудничая с американской фитнес-компанией WHOOP.
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