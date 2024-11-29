Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг, в результате чего погибли трое жителей Алтайского края

Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти в одном из частных социальных центров региона трех человек.