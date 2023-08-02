Мигрантов хотят лишать гражданства, за не постановку на воинский учет.

Юна

Не надо изначально российские паспорта бездумно раздавать налево и направо. Приехали на заработки, так пусть работают. Зарегистрировались и вперед. Все знают, зачем им гражданство. Мы как дураки платим им пособия и пенсии. Вообще удивляюсь, то дайте нам свободу, а работать на свою страну не хотят. Россия плохая, а приезжают сюда жить. Ещё и со своими бабами, замотанными в черные балахоны.