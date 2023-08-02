Мигрантов хотят лишать гражданства, за не постановку на воинский учет. В 2022 году 700 000 человек поучили гражданство РФ.
Мигрантов хотят лишать гражданства, за не постановку на воинский учет.
Комментарии
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Юна
Не надо изначально российские паспорта бездумно раздавать налево и направо. Приехали на заработки, так пусть работают. Зарегистрировались и вперед. Все знают, зачем им гражданство. Мы как дураки платим им пособия и пенсии. Вообще удивляюсь, то дайте нам свободу, а работать на свою страну не хотят. Россия плохая, а приезжают сюда жить. Ещё и со своими бабами, замотанными в черные балахоны.
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17 час.
59
Средневековье сплошь! При СССР в своих аулах так не одевались. Сейчас тут демонстрируют свой прикид. Это просто вызов нам! Противно!
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Лишить гражданства без постановки на воинский учёт и отправить туда, откуда заявились. Пусть там работают, бездельничают, встают на воинский учёт, пусть делают, что хотят, но только у себя.
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11 час.
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