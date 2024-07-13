Приметы для православных на день Кузьмы и Демьяна 14 июля 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСветит воскресное утро 14 июля 2024 года. В этот день в православной традиции отмечается особый женский праздник, известный как летние Кузьминки или день Кузьмы и Демьяна.
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