Что делать, если у родителей и бабушки разные взгляды на воспитание

Бабушка, предлагающая свою помощь в заботе о ребенке, – клад. Но что делать, если ее взгляды на воспитание не совпадают с родительскими? Как отстоять свое мнение и не испортить отношения, рассказывает семейный психолог и автор книг для детей и взрослых Ирина Чеснова.
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