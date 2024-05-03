Что делать, если у родителей и бабушки разные взгляды на воспитание

Бабушка, предлагающая свою помощь в заботе о ребенке, – клад. Но что делать, если ее взгляды на воспитание не совпадают с родительскими? Как отстоять свое мнение и не испортить отношения, рассказывает семейный психолог и автор книг для детей и взрослых Ирина Чеснова.