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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Аксенов: почти 50 тысяч человек остались без света в Крыму

Жители Алушты столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек.

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