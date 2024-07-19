Аксенов: почти 50 тысяч человек остались без света в Крыму

Жители Алушты столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии