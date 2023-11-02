В Алматы 2 ноября пройдет региональный рекламный форум (RAF)

В южной столице 2 ноября в Доме приемов на Курмангазы, 44 пройдет одно из важнейших мероприятий рекламной индустрии — региональный рекламный форум (RAF), сообщает Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.
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