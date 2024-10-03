Baza: Чекалиных задержали на 48 часов по новому делу о переводе денег

Блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, в отношении которых возбудили дело за перевод денег по подложным документам, задержали на 48 часов, а вместе с ними и соучредителя компании по торговле косметикой и питанием Романа Вишняка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии