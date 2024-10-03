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Baza: Чекалиных задержали на 48 часов по новому делу о переводе денег

Baza: Чекалиных задержали на 48 часов по новому делу о переводе денег

Блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, в отношении которых возбудили дело за перевод денег по подложным документам, задержали на 48 часов, а вместе с ними и соучредителя компании по торговле косметикой и питанием Романа Вишняка.

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