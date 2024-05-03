Такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, отменяются быстро и очень эффективно

Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что НАТО и Евросоюз отберут у России Калининград: «Ограничение транзита в Калининградскую область – это первый шаг Европы и НАТО по отсечению от России Калининграда, бывшей столицы восточной Пруссии.
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