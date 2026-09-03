Авито: почти 80% жителей СЗФО готовы купить автомобиль в кредит

По данным совместного опроса Авито Рекламы и Авито Авто среди более чем 10 тыс. россиян, 51% респондентов сейчас выбирают или недавно купили машину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Правительство Рос...
- Подросток получил...
- Ч Минюст утвердил н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым