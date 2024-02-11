Nvidia переходит на «Асики». Инвесторы довольны

Nvidia будет создавать специальные интегральные микросхемы, известные по аббревиатуре как ASIC. «Асики» нашли широкое применение в майнинге криптовалют и уже оттуда попали в облачные вычисления и были первыми чипами для искусственного интеллекта.
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