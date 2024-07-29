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75-летняя Алла Пугачева пришла на фестиваль в Юрмале в дерзком мини и огромной шляпе

75-летняя Алла Пугачева пришла на фестиваль в Юрмале в дерзком мини и огромной шляпе

Алла Пугачева пришла на фестиваль в Юрмале в новом образе.  Второй день одного из самых популярных музыкальных фестивалей в Юрмале оказался насыщенным не только выступлениями известных артистов, но и неожиданными образами звезд.

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