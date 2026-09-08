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Красный Север

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Власти ЯНАО составят дорожную карту рождаемости

Власти ЯНАО составят дорожную карту рождаемости

Власти Ямала намерены решать демографические проблемы по-новому. В Салехарде их обсудили на стратегической сессии с Агентством стратегических инициатив, сообщили в департаменте благополучия ЯНАО.

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