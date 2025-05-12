Священник из Суджи: в нашем храме сожгли заживо тысячу человек

В самые отчаянные часы августа 2024 года, когда Суджу захватывала армия противника, множество людей проявили себя совершенно героически, эвакуируя горожан и — под обстрелами и взрывами — возвращаясь за новыми.
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