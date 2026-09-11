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Царьград

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ФИФА запретила ФК «Сочи» регистрировать игроков до конца 2024

ФИФА запретила ФК «Сочи» регистрировать игроков до конца 2024

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российскому футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых игроков на три трансферных окна.

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