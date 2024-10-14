В МИД Украины возмутились желанием Джареда Лето выступить в России

Global Look Press/Javier Rojas/Keystone Press Agency Желание американского музыканта и актера, основателя группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето выступить в России является оскорбительным для Украины, заявили в МИД Украины.
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